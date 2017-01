POL-ST: Rheine, Unfallflucht

Rheine (ots) - In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (31.12.2016), 16.00 Uhr und Mittwochmittag (04.01.2017), 13.00 Uhr, kam es auf der Hauenhorster Straße, zwischen der Nikolaus-Groß-Straße und der Görresstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein geparkter lila-farbener Renault Twingo wurde auf der Fahrerseite am Außenspiegel beschädigt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von cirka 300 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiwache Rheine, 05971/938-4215.

