POL-ST: Metelen, Einbruch/PKW entwendet

Metelen (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße "Zum Freistein" hat die Polizei die Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen zu den bisher unbekannten Tätern aufgenommen. Die Einbrecher hatten in der Nacht zum Donnerstag (05.01.2017), zwischen Mitternacht und 06.15 Uhr, an dem Einfamilienhaus eine Terrassentür aufgebrochen. Bei der Suche nach Diebesgut fanden sie den Schlüssel für einen grauen Volvo V 40, der vor dem Haus geparkt war. Die Unbekannten gingen zu dem Auto und fuhren damit davon. Der Wagen (Kennzeichen ST - UJ 1000) ist bisher nicht wieder aufgefunden worden. Die Polizei bittet, jede verdächtige Beobachtung mitzuteilen, Telefon 02553/9356-4155. Sie fragt zudem: Wem ist der silberne Volvo fahrend aufgefallen? Wer weiß, wo der PKW jetzt steht?

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell