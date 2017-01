POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Rheine (ots) - Auf der Windmühlenstraße ist am Mittwochabend (04.01.2017) ein Fußgänger von einem PKW erfasst und schwer verletzt worden. Der 62-jährige Rheinenser wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Gegen 18.35 Uhr fuhr ein 41-jähriger Autofahrer auf der Windmühlenstraße vom Hopstener Damm in Richtung Osnabrücker Straße. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fußgänger, den nach ersten Angaben unvermittelt die Fahrbahn betreten hatte.

