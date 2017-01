POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Altenberge (ots) - Im Kreisverkehr an der Laerstraße/Münsterstraße ist am Mittwochvormittag (04.01.2017) ein PKW mit einem Fahrradfahrer kollidiert. Ein 71-jähriger Autofahrer aus Altenberge war gegen 09.50 Uhr von der Laerstraße (L 579) in den Kreisel eingefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 73-jährigen Zweiradfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr, zwischen der Laerstraße und der Münsterstraße, befand. Der 73-jährige Altenberger stürzte auf die Fahrbahn und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden am PKW wird auf einige Hundert Euro und der am Fahrrad auf ungefähr 150 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell