POL-ST: Rheine/Neunkirchen/Wettringen (Foto)

Rheine/Neuenkirchen (ots) - Durch die Polizei Wettringen wurde ein augenscheinlich entwendetes Fahrrad sichergestellt, das bisher noch nicht zugeordnet werden konnte. Die Ermittlungen ergaben, dass dieses Fahrrad vermutlich in der Zeit vom 11. bis 13.12.2016 in Neuenkirchen oder Rheine entwendet worden ist. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit der Polizei in Ochtrup, unter der Telefonnummer 02553 93560, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell