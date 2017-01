POL-ST: Emsdetten, Einbrecher überrascht

Emsdetten (ots) - Auf dem Grevener Damm, zwischen der Neubrückenstraße und der Kiesstraße, ist am Dienstagvormittag (03.01.2017) ein Einbrecher überrascht worden. Gegen 11.20 Uhr war eine Bewohnerin zu dem Wohnhaus zurückgekehrt, als sie vor der Haustür einen etwa 180 cm großen Mann sah. Dieser verließ sofort das Grundstück und rannte zum Grevener Damm zurück. An der Haustür stellte die Frau eine Beschädigung fest. Der Unbekannte hatte bereits ein kleines Loch in die Scheibe der Haustür geschlagen. Der Schaden wird mit etwa 250 Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die am Grevener Damm, insbesondere auf den Zufahrten oder den Grundstücken, eine verdächtige Person gesehen haben und weitere Angaben zu ihr machen können, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell