POL-ST: Rheine, Sachbeschädigung

Rheine (ots) - Nach einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus an der Anne-Frank-Straße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Bewohner hatten im Laufe des Dienstagabends wiederholt gehört, dass in dem Wohngebiet offensichtlich "Böller" gezündet wurden. Um 02.35 knallte es unmittelbar vor der Haustür der Betroffenen. Personen konnten sie dort nicht sehen. Vor der Tür lag eine vollkommen beschädigte Laterne. Zudem war eine bodentiefe Fensterscheibe, die sich neben der Haustür befindet, beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

