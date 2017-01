POL-ST: Mettingen, Einbruch am Dienstag

Mettingen (ots) - Über ein Kellerfenster sind unbekannte Einbrecher am Dienstag (03.01.2017) in ein Wohnhaus an der Overbergstraße eingestiegen. Vom Keller aus gingen sie in die Wohnräume, wobei sie eine Zwischentür aufbrachen. In verschiedenen Zimmern suchten die Täter dann nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie einen Goldring und eine Herrenarmbanduhr. Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag im Bereich der Overbergstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, Telefon 05451/591-4315. Die Einbrecher waren zwischen 14.30 Uhr und 20.10 Uhr am Werk.

