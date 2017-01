POL-ST: Nordwalde, Verkehrsunfall Flucht/Sachschaden

Nordwalde (ots) - In der Zeit vom Silvestertag (31.12.2016), 14.00 Uhr bis zum Montag (02.01.2017), 09.15 Uhr, wurde vor dem Wohnhaus Feldstraße 22 ein geparkter PKW an der linken Fahrzeugseite und am Spiegel beschädigt. Der Sachschaden an dem roten Daewoo wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne die notwendigen Feststellungen treffen zu lassen. Sein Fahrzeug könnte an der rechten Seite, in Höhe von 30 bis 70 cm und im Bereich des rechten Spiegels beschädigt sein. Hinweise zu dem Unfallverursacher bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

