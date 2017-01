POL-ST: Abschlussmeldung: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person 49525 Lengerich, L 555 (Ladberger Straße) 03.01.2017, 18:03 Uhr

Steinfurt (ots) - Ein 29-jähriger Pkw Fahrer aus Nottuln befuhr die L 555 aus Fahrtrichtung Lengerich in Fahrtrichtung Ladbergen. Ca. 1 km Ortsausgangs Lengerich kollidierte er auf der unbeleuchteten Fahrbahn mit einem in Lengerich wohnhaften 51-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 20:50 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell