POL-ST: Altenberge, Trickdiebstahl

Altenberge (ots) - Ein unbekannter Dieb hat am Dienstagvormittag (03.01.2017) eine Frau in einem Geschäft am Marktplatz abgelenkt und bestohlen. Die ältere Dame aus Altenberge wollte gegen 11.00 Uhr an einem Verkaufsstand des K&K-Marktes Obst kaufen, als der Fremde neben ihr auftauchte. Der etwa 30 Jahre alte Mann, der dunkle Haare hatte, fragte sie nun, welche Taste der Waage er für eine stimmte Obstsorte drücken müsse. Die hilfsbereite Altenbergerin schaute nach und gab ihm die Information. Als der Mann verschwunden war, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse gestohlen worden war. In dieser befanden sich neben Bargeld auch verschiedene persönliche Papiere. Die Polizei sucht Zeugen, die auf den Diebstahl oder auf den Unbekannten aufmerksam geworden sind. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455. Die Polizei empfiehlt: Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie von Fremden angesprochen werden! Ziel von Dieben und Betrügern ist es, Sie abzulenken. Achten Sie in solchen Momenten besonders auf ihre Wertsachen! Lehnen Sie solche Wünsche von Fremden in Zweifelsfällen immer ab!

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell