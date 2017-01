POL-ST: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Steinfurt (ots) - Auf der winterglatten Münsterstiege ist am Dienstagmorgen (03.01.2017) eine junge Frau aus Steinfurt verunglückt. Die 26-jährige Autofahrerin war gegen 07.15 Uhr in Richtung Oranienring gefahren. In Höhe Hausnummer 103 kam sie mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern. Dabei kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die verletzte Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und Hilfe hinzuholen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb. Der PKW wurde vollkommen beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden daran wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell