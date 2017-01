POL-ST: Nordwalde, Sachbeschädigung

Nordwalde (ots) - Eine unbekannte Person hat am Montagabend (02.01.2017) an der Patres-Cohausz-Straße zwei PKW beschädigt. Der Unbekannte war gegen 20.30 Uhr an einem silbernen BMW bemerkt worden. Die Person entfernte sich dann sofort von der Örtlichkeit. Auf der rechten Seite des BMW´s waren mehrere Kratzer in den Lack eingeritzt worden. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Auch an einem unmittelbar davor geparkten Wagen wurden dann derartige Beschädigungen festgestellt. An dem schwarzen Klein-LKW wurde ebenfalls der Lack verkratzt. Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise zu dem bisher unbekannten Täter unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell