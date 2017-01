POL-ST: Lengerich, Einbruch gemeldet

Lengerich (ots) - In einem Wohngebiet an der Lienener Straße haben sich Einbrecher aufgehalten, die von dem Grundstück auch einen PKW gestohlen haben. Die Tatzeit kann zwischen Donnerstagmittag (29.12.2016), 13.00 Uhr und Montagnachmittag (02.01.2017), 15.00 Uhr, eingegrenzt werden. Der oder die Täter hebelten an einem Haus an der Straße "Enge Gasse" eine Zugangstür auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Dabei erbeuteten sie Bargeld und Schmuck sowie offenbar die Schlüssel für einen PKW. Der rote VW Up (Kennzeichen ST - AY 1996) ist bisher nicht wieder aufgefunden worden. Der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden wird mit 1.500 Euro angegeben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515. Sie fragt auch: Wer weiß, wo der VW Up geblieben ist?

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell