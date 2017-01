POL-ST: Ibbenbüren, Nachtrag zu PKW beschädigt vom 30.12.2016

Ibbenbüren (ots) - a) aktueller Nachtrag Bei der Polizei sind inzwischen weitere Sachbeschädigungen angezeigt worden, die in den Nachtstunden zum Freitag (30.12.2016) verübt worden sind. An der Großen Straßen sind insgesamt an zwei PKW die Heckscheiben zertrümmert worden. Auch an der Nordstraße wurde an einem Wagen die hintere Scheibe eingeschlagen. An der Straße Waldfrieden brachen die Täter von einem PKW den Heckscheibenwischer ab und warfen ihn gegen eine Haustür. An der Tür entstanden leichte Schäden. An der Bockradener Straße beschädigten Unbekannte den rechten Außenspiegel eines geparkten Autos. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315. Besonders interessant ist die Zeit zwischen 01.30 Uhr und 02.00 Uhr. In diesem Zeitraum hatte eine Zeugin verdächtige Personen in dem Bereich gehört. b) Wiederholung der Meldung vom 30.12.2016: In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (29.12.2016), 14.30 Uhr und Freitagmorgen (30.12.2016), 06.30 Uhr, ist an der Großen Straße ein PKW beschädigt worden. Die Fahrerin stellte die Beschädigungen an dem schwarzen VW Polo sofort nach ihrem Eintreffen fest. Unbekannte hatten die Heckscheibe des Fahrzeugs zertrümmert und offensichtlich gegen den linken Außenspiegel getreten. Dabei wurde der Rahmen beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315. Der Wagen stand parallel zur Fahrbahn, neben dem Geh-/Radweg, kurz vor dem Püsselbürener Damm.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell