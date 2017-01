POL-ST: Kreisgebiet Steinfurt: Sachbeschädigungen

Steinfurt (ots) - Es wurden mehrere Sachbeschädigungen angezeigt. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise:

Recke, Kreuzkrug/Rapsweg Zeit: festgestellt am 01.01.2017, 08.20 Uhr. Mit Feuerwerkskörpern wurde ein Zigarettenautomat erheblich beschädigt. Etwa 1.500 Euro Sachschaden. Recke, Gersteweg Sonntag, 01.01.2017, 05.30 Uhr Unbekannte warfen einen Böller in den Außen-Eingangsbereich eines Wohnhauses. Haustür und Mauerwerk beschädigt. Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Saerbeck, Hembergener Straße/Fährweg Zeit: Samstag, 31.12.2016, 01.10 Uhr. Unbekannte sprengten einen Zigarettenautomaten und entwendeten eine unbekannte Menge Zigarettenschachteln. Sachschaden etwa 3.000 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Ibbenbüren, Gravenhorster Straße, in Höhe Hausnummer 4, Gullydeckel ausgehoben Zeit: festgestellt, 01.01.2017, 09.30 Uhr Auf dem Gehweg wurde ein Gullydeckel ausgehoben. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Emsdetten, Am Markt und Kanalweg Am Markt wurde am 01.01.2017, gegen 01.00 Uhr, ein Briefkasten durch Böller beschädigt. Am Kanalweg brannte am 31.12.2016, gegen 18.00 Uhr, aus unbekannten Gründen eine Hecke. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Greven, Sattlerstraße und Schützenstraße Unbekannte klingelten am Freitag, 30.12.2016, 18.00 Uhr, an der Sattlerstraße und zündeten dann eine Böller im Briefkasten. Leichte Sachschäden. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455. Am 31.12.2016, um 23.00 Uhr, zündete ein Unbekannter an der Schützenstraße einen Böller im Briefkasten. Der Geschädigte wollte den Unbekannten festhalten. Dabei riss er sich dieser los, seine Jacke mit einem Ausweis blieb zurück. Die Ermittlungen dauern an.

Greven, Am Fiskediek Zeit: Sonntag, 01.01.2017, 21.48 Uhr Unbekannte Täter brachen einen Warenautomaten auf. Täter entwendeten Münzgeld und Süßigkeiten. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Saerbeck, Lindenstraße, Zeit: Samstag, 31.12.2016, 23.59 Uhr - Sonntag, 01.01.2017, 12.00 Uhr Unbekannte Täter brachen auf der Lindenstraße, im Bereich der Überführung zur B 219, fünf Masten von Verkehrsschildern ab. Sachschaden mehrere Hundert Euro. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Rheine, Sassestraße Zeit: Samstag, 31.12.2016, 16.00 Uhr - Sonntag, 01.01.2017, 08.00 Uhr Unbekannte brachen an zwei nebeneinander geparkten PKW die Heckscheibenwischer ab und nahmen sie offenbar mit. Sachschaden: einige Hundert Euro. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Neuenkirchen, Kreyenburg Zeit: Samstag, 31.12.2016, 18.20 Uhr - 18.30 Uhr Brand eines Altkleidercontainers, möglicherweise durch Böller. Sachschaden etwa 500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Mettingen, Schlickelmannweg Zeit: Sonntag, 01.01.2017, 01.20 Uhr Brand eines Papiercontainers auf dem Schulhof der Marienschule. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Lotte-Büren, Ernst-Lück-Platz Zeit: Sonntag, 01.01.2017, 00.25 Uhr Unbekannte beschädigten einen PKW und die Glasscheibe einer Bushaltestelle. Die 180 cm x 120 cm große Scheibe wurde dabei zerstört.

Ladbergen, Tecklenburger Straße Zeit: 31.12.2016, 23.30 Uhr -01.01.2017, 00.45 Uhr Brand eines Altkleidercontainers durch Böller. Sachschaden etwa 2.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

Steinfurt-Bu., Schorlemerstraße Zeit: Sonntag, 01.01.2017, 01.15 Uhr Brand eines Papiercontainers. Sachschaden etwa 400 Euro. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

Steinfurt-Bo., Kirchplatz Zeit: Samstag, 31.12.2016, 11.45 Uhr -Sonntag, 01.01.2017, 06.30 Uhr Unbekannte traten gegen einen geparkten PKW. Schaden am vorderen rechten Kotflügel des Renaults etwa 400 Euro. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell