POL-ST: Greven, Verkehrsunfall

Greven (ots) - In der Neujahrsnacht (01.01.2017), gegen 03.00 Uhr, ist eine 20-jährige Autofahrerin am Münsterdamm/Ecke Mühlenstraße mit ihrem Wagen gegen eine Lichtzeichenanlage geprallt. Dabei erlitt die Grevenerin schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Da die Frau unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Ein Alkoholtest hatte ein Wert von fast einem Promille ergeben. Der Schaden am PKW wird auf etwa 2.500 Euro und der an der Ampel auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell