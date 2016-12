POL-ST: Greven, Motorroller sichergestellt (Foto)

Greven (ots) - Die Polizei hat in der vergangenen Woche einen Motorroller sichergestellt. Das Zweirad stand am Dienstag, dem 20.12.2016, um 21.38 Uhr, mit laufendem Motor in Greven, in Höhe Hüttruper Straße 6. Am Roller war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Der Zustand ist insgesamt sehr schlecht. Besonderheit: Die Sitzbank ist lose angebracht und komplett mit Klebeband überklebt. Bisher konnte der Eigentümer des Zweirades nicht ermittelt werden. Eine entsprechende Diebstahlsanzeige ist bisher auch nicht erstattet worden. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Roller oder dem Eigentümer machen? Hinweis bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell