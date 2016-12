POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in ein Firmengebäude

Ibbenbüren (ots) - Aus einem Tankstellengebäude an der Osnabrücker Straße haben Einbrecher in der Nacht zum Freitag (30.12.2016) eine unbekannte Menge Tabakwaren gestohlen. Die Unbekannten müssen in der Zeit zwischen 22.45 Uhr und 06.15 Uhr auf dem Gelände gewesen sein. Nachdem sie eine Fensterscheibe zertrümmert hatten, gelangten sie in den Verkaufsraum. Hier gingen sie scheinbar gezielt zu den Regalen mit den Zigaretten und sonstigen Tabakwaren. Die Höhe des angerichteten Sachschadens wird mit 500 Euro angegeben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell