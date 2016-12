POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall am Donnerstagabend

Rheine (ots) - Auf der Neuenkirchener Straße hat sich am Donnerstagabend (29.12.2016) ein Auffahrunfall ereignet, bei dem in den drei beteiligten Fahrzeugen insgesamt drei Personen leicht verletzt wurden. Um 18.45 Uhr waren eine 69-Jährige, eine 35-Jährige und ein 21-Jähriger, alle aus Rheine, in dieser Reihenfolge stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Heinrichstraße musste die 69-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Der 21-Jährige fuhr auf den mittleren Wagen auf und schob diesen auf den Wagen der 69-Jährigen. Dabei erlitt die Fahrerin des mittleren Wagens leichte Verletzungen. Die beiden anderen Beteiligten blieben unverletzt. In den Fahrzeugen wurden zudem zwei Kinder leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden werden auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell