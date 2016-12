POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Greven (ots) - Auf der Altenberger Straße (K 50), in Höhe der Zufahrt zu einem Ferienpark, hat sich am Donnerstagmittag (29.12.2016) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Um kurz nach 13.00 Uhr wollte ein 83-jähriger Autofahrer aus Herne mit seinem Wagen von der Nebenstraße nach links auf die vorfahrtberechtigte Kreisstraße in Richtung Altenberge abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem PKW einer 24-jährigen Altenbergerin, die in Richtung Greven fuhr. Den Schilderungen zufolge war der PKW-Fahrer von der tiefstehenden Sonne geblendet worden. Der 83-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch die 24-jährige Autofahrerin und ihre 43-jährige Mitfahrerin aus Altenberge wurden leicht verletzt. Die Sachschäden an den PKW werden auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

