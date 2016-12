POL-ST: Lengerich, Einbruch gemeldet

Lengerich (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, denen im Zeitraum zwischen dem 25.12. und dem 29.12.2016 (Donnerstag) im Bereich der Kleiststraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Unbekannte Einbrecher sind dort in dem Zeitraum in ein freistehendes Einfamilienhaus eingestiegen. Nachdem sie in den Garten des Hauses gegangen waren, hebelten sie an dem Gebäude ein Fenster auf und begaben ins Gebäude. Anschließend suchten sie in mehreren Räumen nach Diebesgut. Was die Einbrecher gestohlen haben, steht noch nicht fest. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell