POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, Einbruch gemeldet

Ibbenbüren (ots) - Am Donnerstag (29.12.2016) waren am Hänselweg Einbrecher unterwegs. Die Bewohner hatten ihr Haus am Morgen gegen 09.30 Uhr verlassen und alles ordnungsgemäß verschlossen. Als sie am Abend gegen 20.00 Uhr zurückkehrten, bemerkten sie sofort den Einbruch. Die Täter hatten an der Gebäuderückseite die Terrassentür aufgehebelt und daran einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro angerichtet. In dem Einfamilienhaus suchten sie anschließend in allen Zimmern nach Wertgegenständen. Dabei erbeuteten sie mehrere Schmuckstücke. Die Geschädigten stellten zudem fest, dass die Einbrecher auch eine Jacke und ein Paar Stiefel mitgenommen hatten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315. Sie bittet jede Beobachtung mitzuteilen, die im Bereich des Tatortes gemacht worden ist.

