POL-ST: Ibbenbüren, PKW beschädigt

Ibbenbüren (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (29.12.2016), 14.30 Uhr und Freitagmorgen (30.12.2016), 06.30 Uhr, ist an der Großen Straße ein PKW beschädigt worden. Die Fahrerin stellte die Beschädigungen an dem schwarzen VW Polo sofort nach ihrem Eintreffen fest. Unbekannte hatten die Heckscheibe des Fahrzeugs zertrümmert und offensichtlich gegen den linken Außenspiegel getreten. Dabei wurde der Rahmen beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315. Der Wagen stand parallel zur Fahrbahn, neben dem Geh-/Radweg, kurz vor dem Püsselbürener Damm.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell