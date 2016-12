POL-ST: Lotte-Halen, Einbruch gemeldet

Lotte (ots) - In der Zeit zwischen Samstagmittag (24.12.2016), 12.00 Uhr und Mittwochmittag (28.12.2016), 13.00 Uhr, ist am Bulks Kamp ein Einbruch verübt worden. Der oder die Täter hebelten an dem Einfamilienhaus ein Fenster auf und stiegen dann in die Räume ein. In sämtlichen Zimmern durchsuchten sie die Schränke und Behältnisse. Dabei erbeuteten sie Bargeld aus einem Sparbehältnis sowie diversen Modeschmuck und einen Laptop. Der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden wird auf eine dreistellige Eurosumme geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315. Sie bittet jede Beobachtung mitzuteilen, die im Bereich des Tatortes gemacht worden ist.

