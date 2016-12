POL-ST: Emsdetten, Parkhaus Kaufland, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots) - Am Samstag (24.12.2016), gegen 10.30 Uhr, ereignete sich auf dem ersten Parkdeck des Parkhauses Kaufland ein Verkehrsunfall. Ein weißer Opel Insigna wurde vorne links beschädigt. Allein der Schaden an dem Opel wird auf 1.500 Euro geschätzt. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen silberfarbenen Kombi. Dieser Kombi wurde von einem jungen Mann mit dunkelblonden Haaren geführt. Nach dem Unfall entfernte sich das Fahrzeug von der Unfallstelle in Richtung Ausfahrt. Es waren mehrere Personen zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkdeck. Somit könnte der Unfall oder das flüchtende Fahrzeug beobachtet worden sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306 - 4415 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell