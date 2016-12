POL-ST: Hopsten, Verkehrsunfallflucht

Hopsten (ots) - Der Geschädigte parkte am Samstag (24.12.16), von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr, seinen weißen Pkw Renault Koleos, auf dem Parkplatz des LIDL- Marktes. Der Pkw stand in der Parkreihe direkt zur Schapener Straße. Als der Besitzer des Renaults nach dem Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkam, entdeckte er frische Unfallspuren an der linken Fahrzeugseite. Am hinteren Kotflügel und am Griff der hinteren Tür war der Lack teilweise bis zur Grundierung beschädigt. Neben dem hellen Originallack wurde fremder dunkler Lack am Fahrzeug gefunden. Der dunkle Lack wurde sichergestellt, um ihn analysieren zu lassen. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen in dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise auf das flüchtende Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell