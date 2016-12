POL-ST: Ibbenbüren, Verkaufsstand aufgebrochen

Ibbenbüren (ots) - Auf dem Veranstaltungsgelände von "ibb on Ice" haben unbekannte Diebe in der Nacht zum Mittwoch (28.12.2016) einen Verkaufsstand aufgebrochen. Eine Polizeistreife ging um 02.20 Uhr über den Rathausplatz, als sie an einem Stand, der sich vor der Anschrift Alte Münsterstraße 10 befindet, Beschädigungen feststellte. Unbekannte Personen hatten die Holzverkleidung aufgebrochen. So konnten die Täter in den Innenraum des Süßigkeitenstandes greifen. Auf dem Boden neben und hinter der Bude lagen einige Süßigkeiten. Wie viele Waren die Diebe mitgenommen haben, steht noch nicht fest. Im Verkaufsraum hatten sie sich aber offenbar nicht aufgehalten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

