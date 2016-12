POL-ST: Horstmar-Leer, weitere Tatklärungen (Foto)

Ermittlungen dauern an Bild-Infos Download

Horstmar (ots) - 1. Nachtrag vom 28.12.2016 Die beiden nach den Bränden auf dem Leerer Schulhof ermittelten 13- und 14-Jährigen beschäftigen weiterhin die Polizei. Offenbar kommen die Beiden für weitere Straftaten in Frage. In der Nacht zum Sonntag (25.12.2016) war der 14-Jährige dabei beobachtet worden, wie er an der Dorfstraße eine lebensgroße Kuhstatur auf die Straße stellte. Da dieses Hindernis eine Gefahr für Autofahrer darstellte, wird hier wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Zudem haben sich die beiden Jungen über die Weihnachtstage im Dorf nach nicht verschlossenen Autos umgesehen. Aus den Wagen stahlen sie zahlreiche Gegenstände, unter anderem Navigationsgeräte. Bei der Polizei liegen inzwischen mehrere Anzeigen vor. Den Geschädigten konnten die gestohlenen Geräte wieder zurückgegeben werden. Bei der Polizei liegen aber noch weitere Gegenständen, die aus PKW entwendet wurden. Die Polizei fragt hier: Wem gehören diese? Aus welchen Wagen sind noch Gegenstände entwendet worden? Hinweise bitte unter 02551/15-4115.

Vorherige Meldungen: 2. Nachtrag vom 21.12.2016: Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Brandstiftung sowie zwei weitere in diesem Jahr auf dem Schulgelände verübte Sachbeschädigungen von drei Kindern/Jugendlichen verursacht wurden. Die 13- und 14-Jährigen wurden zu den Vorfällen gehört und legten dabei Geständnisse ab. 3. Mitteilung vom 15.11.2016 Der Hausmeister der Astrid-Lindgren-Schule hat am Montagmorgen (14.11.2016), gegen 07.00 Uhr, auf dem Areal Beschädigungen festgestellt, die durch ein Feuer entstanden sind. Er konnte mitteilen, dass dort am Freitag (11.11.2016), um 18.00 Uhr, noch alles in Ordnung. Im Eingangsbereich, der zur Sporthalle liegt, waren die Wände jetzt schwarz angesengt, auf dem Boden davor lagen Überreste verbrannter Teerpappe. Vermutlich waren diese aus den dortigen Müllbehältnissen entnommen worden. Der Sachschaden dürfte eine vierstellige Eurosumme erreichen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall machen können, Telefon 02551/15-4115. Sie fragt: Wem sind auf dem Schulgelände verdächtige Personen aufgefallen?

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell