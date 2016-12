POL-ST: Ochtrup, Einbruchsversuch

Ochtrup (ots) - Unbekannte Täter wollten am Dienstag (27.12.0216) in ein Wohnhaus an der Eichendorffallee einsteigen. Die Polizei sucht Zeugen, die auf den Vorfall in Langenhorst aufmerksam geworden sind. In der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr hatten die Täter an dem Gebäude einen akustischen Alarm ausgelöst, der von Anwohnern oder Passanten gehört worden sein könnte. Die Täter hatten sich zunächst an zwei Terrassentüren zu schaffen gemacht. Als sie hier scheiterten, gingen sie zu einem nahegelegenen Fenster, das sie ebenfalls nicht öffnen konnten. Bei weiteren Einbruchsversuchen lösten sie dann den Alarm aus und flüchteten, ohne in das Gebäude gelangt zu sein. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte unter 02553/9356-4155.

