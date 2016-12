POL-ST: Lengerich, Sachbeschädigungen

Lengerich (ots) - Nach zwei Sachbeschädigungen, die am Dienstagabend (27.12.2016) im Bereich der Bahnhofstraße verübt worden sind, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 22.30 Uhr hatte der Bewohner eines Hauses Knallgeräusche gehört und zunächst an Silvesterböller gedacht. Dann sah er draußen Personen, die offenbar Steine gegen die Fensterscheibe des Hauses geworfen hatten. Beschädigungen konnte er nicht erkennen. Etwa 25 Minuten später wiederholte sich der Vorfall, wieder trafen Steine eine Fensterscheibe, die dabei beschädigt wurde. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen in der Nähe drei junge Männer an, wobei bei einem die Beschreibung auf den Steinwerfer zutraf. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Um 23.10 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei zum nahegelegenen Gelände der Dietrich-Bonhoeffer-Schule gerufen. Auf dem Stellplatz für Müllbehälter, der separat gegenüber dem Schulgelände liegt, brannten einige Müllcontainer. Drei Papiermüllbehälter brannten vollkommen aus. Hier wird der Sachschaden auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

