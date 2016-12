POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots) - Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde, ereignete sich am Donnerstag (22.12.2016), gegen 08.15 Uhr, auf der Kreuzung Mühlenstraße/ Bachstraße in Emsdetten. Der 22jährige Radfahrer befuhr die Fußgängerfurt der Mühlenstraße von der Bachstraße kommend in Fahrtrichtung Katthagen, bei Grünlicht der dortigen Ampelanlage. Eine bisher unbekannte Pkw Fahrerin bog ebenfalls bei Grünlicht von der Bachstraße kommend nach links in Richtung Nordwalder Straße ab. Beide Fahrzeuge stießen auf der Fußgängerfurt zusammen. Der Radfahrer konnte sein Fahrrad noch abfangen, so dass es nicht zum Sturz kam. Er wurde bei diesem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Pkw-Fahrerin setzte nach dem Vorfall ihre Fahrtfort, auf der Mühlenstraße in Richtung Nordwalder Straße, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw, vermutlich Fiat, gehandelt haben. Die Fahrerin wird wie folgt beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt, hatte lange schwarze Haare, Brillenträgerin. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können. Zeugen melden dich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306 - 4415.

