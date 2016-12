POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots) - Am Donnertag (22.12.2016), in der Zeit von 16.30 bis 17.10 Uhr, wurde in Emsdetten, auf der Parallelfahrbahn der Wilhelmstraße, gegenüber der Paul-Gerhard-Schule, ein grauer VW-Sharan an der Beifahrerschiebetür stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.500,- Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Angaben zu dem Verursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizei Emsdetten, Telefon 02572-93064415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell