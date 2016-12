POL-ST: Greven, ältere Dame bestohlen

Greven (ots) - Am Freitag (23.12.2016) ist am Emsweg eine ältere Dame bestohlen worden. Die Grevenerin ging gegen 16.50 Uhr auf einem kleinen Fußweg, der vom Aldi-Markt zur Emsweg führt. Dort kam ein unbekannter, etwa 20 Jahre alter Mann auf sie zu und besprühte sie, offenbar mit einem Reizgas. Danach durchsuchte der Unbekannte eine Tasche, die sich am Rollator der Frau befand. Der Mann entfernte sich dann kurz. Da er beim ersten Mal offenbar nichts gefunden hatte, kam er zurück, suchte wiederum in den Taschen und entwendete nun die Geldbörse der Frau. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder zu dem Vorfall machen können. Der junge Mann trug einen Kapuzenpulli. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

