POL-ST: Rheine, freilaufender Hund verbeißt sich in einen Münsterländer

Rheine (ots) - Ein freilaufender Hund hat sich am Freitag, 23.12.2016, in einen kleinen Münsterländer verbissen und diesen dadurch erheblich verletzt. Zahlreiche Wunden mussten im Anschluss durch einen Tierarzt genäht werden. Der Hundehalter war gegen 18.00 Uhr mit seinem angeleinten Münsterländer auf dem Ostenwalder Weg/ Markenstraße spazieren gegangen. In Höhe der Kanalbrücke wurde sein Hund plötzlich durch einen freilaufenden Hund attackiert und mehrfach gebissen. Der Hundehalter, der auf einem Fahrrad fuhr, versuchte, seinen nicht angeleinten Hund mehrfach zurückzupfeifen, der Hund war jedoch so in Rage, dass er nicht von dem Münsterländer abließ. Erst als der angegriffene Hund verletzt liegenblieb, folgte der Vierbeiner seinem Herrchen und beide entfernten sich über die Kanalbrücke. Bei dem angreifenden Hund handelte es sich um einen weiß - schwarzen Hund, der auf den Namen Lucky hörte und etwas größer als ein Jack Russel war. Der Fahrradfahrer war etwa 55 Jahre und schon häufiger im Bereich der Kanalbrücke mit seinem Hund beobachtet worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell