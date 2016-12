POL-ST: Lotte, Verkehrsunfall/Radfahrer gestürzt

Lotte (ots) - Auf der Osnabrücker Straße (L 501) -in Höhe Kilometer 2,6- ist am 26.12. (2. Weihnachtsfeiertag) ein 48-jähriger Fahrradfahrer verunglückt. Gegen 20.45 Uhr war ein PKW-Fahrer auf der Landstraße unterwegs, als er im Straßengraben neben dem Geh-/Radweg etwas Reflektierendes sah. Er stoppte seine Fahrt und fand dort einen verletzten Radfahrer und sein leicht beschädigtes Fahrrad. Ein Rettungswagen brachte den Mann aus Hasbergen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Dem 48-Jährigen wurden Blutproben entnommen, um festzustellen, ob er unter Alkoholeinwirkung oder dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell