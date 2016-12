POL-ST: Wettringen, Körperverletzung

Wettringen (ots) - In Rothenberge, an der Kreisstraße 61, ist ein junger Mann am frühen Morgen des 2. Weihnachtstag (26.12.2016) von sechs bis sieben, etwa 16 bis 20 Jahre alten Personen attackiert und leicht verletzt worden. Der junge Mann hatte gegen 03.40 Uhr in Höhe der Zufahrt zum dortigen Veranstaltungsort gewartet, um abgeholt zu werden. Die Unbekannten waren alle etwa 190 cm groß und gingen anschließend in Richtung Wettringen davon. Eine Person hatte kurz Haare und einen Undercutschnitt. Eine andere Person trug ein kariertes Hemd und eine viereckige Brille. Hinweise bitte unter Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell