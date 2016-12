POL-ST: Pressebericht der KPB Steinfurt, Sonntag, 25.12.2016

Steinfurt (ots) - Einbruchdiebstahl Emsdetten, Theodor-Heuss-Straße Samstag, 24.12.2016, 16:40-18:30 Uhr Bislang unbekannte Täter drangen nach Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus ein, in dem sie anschließend sämtliche Räume durchsuchten. Die Täter entwendeten Schmuckgegenstände und zwei mobile Navigationsgeräte. Die Polizei sucht Zeugen, die am Heiligen Abend in der Theodor-Heuss-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Tel. 02572-93060.

Einbruchdiebstahl Steinfurt-Borghorst, Patriotenweg Samstag, 24.12.2016, 18:30 -20:15 Uhr Bislang unbekannte Täter warfen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und drangen in ein Einfamilienhaus ein. Anschließend wurde das Haus durchsucht. Die Täter entwendeten u.a. Silberbesteck. Die Polizei sucht Zeugen, die am Heiligen Abend auf dem Patriotenweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Tel. 02551-150.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell