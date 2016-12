POL-ST: Schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich verunfallten Person Hörstel, Uthuiser Straße (K 14) Samstag, 24.12.2016, 02:17 Uhr

Steinfurt (ots) - Der Fahrer eines Pkw kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. In Folge geriet der Pkw in Brand. Der Fahrer des Pkw verstarb noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die K 14 voll gesperrt.

