POL-ST: Lengerich-Hohne, Einbruch in ein Firmengebäude

Lengerich (ots) - In den Räumen eines Kraftfahrzeugbetriebes an der Lienener Straße haben sich am Donnerstagabend (22.12.2016) ungebetene Gäste aufgehalten. Der oder die Täter waren in der Zeit zwischen 21.00 Uhr und 23.00 Uhr zur Rückseite der Werkstatt gegangen. Dort zertrümmerten sie eine Scheibe und stiegen anschließend in das Gebäude ein. Im Weiteren betraten sie verschiedene Bereiche des Unternehmens, unter anderem die Büros. Hier öffneten sie die Schränke und durchsuchten sie. Es soll noch abschließend geklärt werden, was die Täter daraus entwendet haben. Der Sachschaden beträgt einige Hundert Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

