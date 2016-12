POL-ST: Ochtrup, einem Jungen das Rad abgenommen

Ochtrup (ots) - Am Donnerstagmittag (22.12.2016) hat sich ein Ochtruper Schüler von der Lortzingstraße aus auf den Weg nach Hause gemacht. Der 12-Jährige war etwa 300 bis 400 Meter mit seinem Fahrrad gefahren, als er um kurz vor 13.30 Uhr am Rad-/Gehweg der Gasstraße einen Mann stehen sah. Als er sich auf dessen Höhe befand, ging der Mann auf ihn zu und stieß ihn vom Fahrrad. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Seine Kleidung wurde beschädigt. Der um die 25 Jahre alte Unbekannte nahm das Fahrrad und fuhr damit in die Richtung Schule davon. Der Mann hatte einen dunklen Teint, war ungefähr 170 cm groß, schlank und trug einen kurzen Vollbart. Auf dem Kopf hatte er eine schwarze Mütze. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155. Das wie-lilafarbene Herrenfahrrad ist bisher nicht wieder aufgefunden worden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell