POL-ST: Greven-Reckenfeld, Einbruch

Greven (ots) - Unbekannte Diebe sind in der Nacht zum Freitag (23.12.2016) in eine Imbisstube an der Emsdettener Landstraße eingestiegen. Mit einem Stein warfen sie zunächst an der Eingangstür eine Scheibe ein. Danach begaben sie sich in das Lokal und suchten dort nach Diebesgut. Schießlich nahmen sie aus dem Flur einen Zigarettenautomaten mit. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird auf einige Hundert Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die auf den Einbruch aufmerksam geworden sind. Die Beamten fragen: Sind an dem Imbiss verdächtige Personen oder ein Fahrzeug gesehen worden, mit dem der Automat abtransportiert worden sein könnte? Wer weiß, wo der Zigarettenautomaten gelagert wird? Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

