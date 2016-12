POL-ST: Emsdetten, Einbruch am Föhrendamm

Emsdetten (ots) - In ein Einfamilienhaus am Föhrendamm ist eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr und Donnerstagvormittag (22.12.2016), 10.45 Uhr, hebelten der oder die Täter die Terrassentür des Hauses auf. In den Räumen durchwühlten sie mehrere Schränke. Was sie daraus entwendet haben, konnte nicht unmittelbar gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, Telefon 02572/9306-4415. Sie fragt: Wem sind dort im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

