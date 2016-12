POL-ST: Lotte-Wersen, Verdacht Verstoß Tierschutzgesetz

Lotte (ots) - Am Mittwochnachmittag (21.12.2016) ist die Polizei nach Wersen gerufen worden. Ein Anwohner hatte auf einem Grünstreifen an der Straße "An der Dorfkirche" mehrere Fleischstücke gefunden, die an einem Zaun entlang gelegt worden waren. Da er vermutete, dass es sich um Hundeköder handelt, informierte er die Beamten. Es konnten mehrere etwa 5 x 5 cm große Stücke gefunden und sichergestellt bzw. vernichtet werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315. Die Stücke lagen An der Rückseite der Häuser "An der Dorfkirche", entlang des Zaunes am dortigen Rückhaltehaltebecken. Vorsichtshalber warnt die Polizei alle Hundebesitzer. Seien Sie besonders umsichtig und vorsichtig. Führen Sie ihre Tiere an der Leine und achten Sie darauf, ob die Vierbeiner etwas aufnehmen bzw. was sie aufnehmen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell