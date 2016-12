POL-ST: Steinfurt-Bo., Vorfall am Donnerstagabend

Steinfurt (ots) - Nach einem Vorfall, der sich am Mittwochabend (21.12.2016) am Holtmannsweg ereignet hat, ermittelt nun die Polizei. Gegen 19.15 Uhr war dort ein Mädchen mit einem Fahrrad unterwegs. In Höhe des Burkamps stand ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann, der eine Glatze hatte. Der mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Stoffjogginghose bekleidete Unbekannte hielt ein Messer in der Hand. Er sprach das Mädchen an und lief einige Meter hinter dem Fahrrad her, dann wandte er sich ab. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit vollkommen unklar. Die Beamten bitten um Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem Unbekannten unter Telefon 02551/15-4115. Der Mann soll mit einem ausländischen Akzent gesprochen haben.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell