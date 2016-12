POL-ST: Lengerich, Einbruchsdiebstähle

Lengerich (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu Einbrüchen machen können, die am Mittwoch bzw. in der Nacht zum Donnerstag im Lengericher Stadtgebiet verübt worden sind. Am Mittwoch (21.12.2016), in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 19.40 Uhr, verschafften sich Diebe Zugang zu der Wohnung eines Hauses am Kirchpatt. In den Zimmern durchwühlten sie die Schränke und Schubladen und verteilten den Inhalt zum Teil auf dem Fußboden. Was die Einbrecher gestohlen haben, steht noch nicht fest. In der Zeit zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen haben sich unbekannte Täter Zugang zu den Räumen der Lengericher Tafel an der Bogenstraße verschafft. Nachdem sie ein Loch in eine Fensterscheibe geschlagen hatten, öffneten sie das Fenster, stiegen in die Räume ein und suchten überall nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen verließen sie das Gebäude ohne Diebesgut. Der Sachschaden wird auf einige Hundert Euro geschätzt. Was aus einem Lagerhaus an der Straße "An den Burwiesen" entwendet wurde, steht ebenfalls noch nicht fest. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 18.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 05.50 Uhr, hebelten die Unbekannten eine Tür zur Zustellbasis der Post auf. Der Sachschaden wird mit 800 Euro angegeben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell