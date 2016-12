POL-ST: Rheine, Diebstahl

Rheine (ots) - Auf dem Gelände eines Getränkemarktes an der Röntgenstraße haben sich in der Nacht zum Donnerstag (22.12.2016) Leergutdiebe aufgehalten. Die Täter hatten sich auf dem umzäunten Firmengelände Zugang zu einem zuvor verschlossenen Container verschafft. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie 3.200 Einwegpfandflaschen im Wert von 800 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl machen können. Die Täter waren in der Zeit zwischen Mittwochabend 23.00 Uhr und dem frühen Donnerstagmorgen, um 04.45 Uhr, am Werk. Zudem fragen die Beamten: Wer weiß, wo das Leergut jetzt gelagert wird? Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

