POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Rheine (ots) - Ein 59-jähriger Mofa-Fahrer ist am frühen Donnerstagmorgen (22.12.2016) bei einem Verkehrsunfall auf der Felsenstraße schwer verletzt worden. Der Rheinenser fuhr gegen 05.35 Uhr mit seinem Mofa die Felsenstraße, von der Neuenkirchener Straße kommend. In Höhe des Hauses Nummer 53 prallte er aus bisher unbekannten Gründen auf das Heck eines geparkten LKW (geschlossener Kasten - 7490 kg zGG). Der 59-Jährige wurde vor Ort notärztlich versorgt. Anschließend brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Sachschäden an dem LKW und an dem Mofa werden auf jeweils mehrere Hundert Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell