POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall/Flucht

Emsdetten (ots) - Am Mittwoch, dem 14.12.2016, in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 22.10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz an der Mühlenstraße, zwischen der Nordwalder Straße und der Bachstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein geparkter grauer 5er BMW wurde auf der Beifahrerseite an beiden Türen und am hinteren Radkasten beschädigt. Bei dem Unfall entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiwache Emsdetten, 02572/9306-4416.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell