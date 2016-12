POL-ST: Wettringen, Straftaten geklärt, Nachtrag, -ein Bild

Wettringen (ots) - Im Zuge der weiteren Ermittlungen hat die Polizei einen Schraubenzieher, einen Campinggaskocher, einen Bunsenbrenner und eine Gaskartusche sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen haben eingeräumt, diese Sachen aus Garagen mitgenommen zu haben. Die Ermittler fragen, wo sind diese Gegenstände abhandengekommen. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Erstmeldung vom 19.12.2016, 13:09 Uhr

Wettringen, Straftaten geklärt Mehrere Diebstähle, die in den letzten Tagen und Wochen in Wettringen begangen worden sind, konnten von der Polizei geklärt werden. Eine 16-jährige Jugendliche aus Rheine und ein 13-jähriger Junge aus Wettringen sind dringend verdächtig, diese Straftaten verübt zu haben. Die beiden Schüler waren in der Nacht zu Dienstag (13.12.), gegen 02.00 Uhr, an einem Wohnhaus an der Heinrich-Heine-Straße gesehen worden. Sie hatten dort geklingelt. Als der Bewohner erschien, ergriffen sie die Flucht. Als dann am Dienstagvormittag ein Diebstahl aus diesem Haus gemeldet wurde, fiel der Verdacht schnell auf das bereits polizeibekannte Duo. Sie wurden kurze Zeit später festgenommen. Ein in dem Haus entwendetes Mobiltelefon mit Zubehör sowie ein Hausschlüssel konnte bei ihnen aufgefunden und sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Beiden auch in den Nächten zuvor unterwegs waren. Aus einer Garage an der Theodor-Storm-Straße entwendeten sie einen Motorroller. Das Zweirad konnte zwischenzeitlich von der Polizei sichergestellt und dem Geschädigten zurückgegeben werden. Den Diebstahl aus dem Wohnhaus und den Rollerdiebstahl hat die 16-Jährige mittlerweile zugegeben. Der 13-Jährige hat gegenüber den Beamten nur den Diebstahl von drei Fahrrädern eingeräumt, die er in der Zeitraum zwischen dem 15.11. und 06.12.2016 in Wettringen gestohlen haben will. Bereits am Sonntagabend (11.12.), gegen Mitternacht, war der 13-Jährige aufgefallen. Er hatte versucht, aus einer unverschlossenen Garage am Laukamp einen Motorroller zu stehlen. Dabei wurde er beobachtet, von den Geschädigten gestellt und anschließend der Polizei übergeben. Am Montagabend (12.12.), gegen 22.30 Uhr, war die Polizei zu einem Vorfall an der Lükenbleiche gerufen worden. Dort hatte ein Anwohner im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses einen gefüllten Benzinkanister aufgefunden. Die Herkunft des Kanisters konnte zunächst nicht geklärt werden. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden 13- und 16-Jährigen den Kanister im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses abgestellt hatten. Sie hatten dort einen gemeinsamen Bekannten besucht. Den Kanister, gefüllt mit Rasenmäherbenzin, hatte der 13-Jährige aus der elterlichen Garage mitgenommen. Er wollte damit einen gestohlenen Motorroller betanken. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Insbesondere prüfen die Beamten, ob die beiden für weitere Roller- und auch Fahrraddiebstähle in Betracht kommen. Auch wird derzeit geprüft, ob sie in Nacht zu Dienstag (13.12.) das Fahrrad der Zeitungsbotin angezündet haben.

